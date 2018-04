AS Roma wiedziała przed losowaniem z kim zagra w Lidze Mistrzów? Wpadka pogromców Barcelony

Po sensacyjnym pokonaniu FC Barcelony w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, AS Roma szykuje się na starcia półfinałowe. Losowanie par, które powalczą o finał prestiżowych rozgrywek, odbyło się w szwajcarskim Nyonie.

Wpadka z biletami

Przed losowaniem było wiadomo, że drużyna, w której występuje polski bramkarz Łukasz Skorupski, zmierzy się w półfinale z Realem Madryt, Bayernem Monachium lub FC Liverpoolem. Mimo, iż teoretycznie AS Roma nie wiedziała jeszcze, z kim przyjdzie jej zagrać, to już jakiś czas temu uruchomiła system internetowej dystrybucji biletów.

Jak podaje portal sport.pl, w systemie pokazała się informacja, że Włosi zagrają 2 maja z FC Liverpoolem. Administratorzy strony próbowali zatuszować wpadkę usuwając błąd, ale kibice szybko udostępnili zdjęcie dokumentujące, że AS Roma ma zmierzyć się z angielską drużyną.

Co ciekawe, podczas losowania okazało się, że AS Roma faktycznie zagra z Liverpoolem. Administratorzy systemu „wyczuli” nawet fakt, że włoska drużyna rozegra rewanż u siebie. Wiedzieli też, że spotkanie zostanie rozegrane 2 maja, choć teoretycznie mogli grać również dzień wcześniej.

Sensacyjny awans

Przypomnijmy, AS Roma awansowała do półfinału tegorocznych rozgrywek po niespodziewanym zwycięstwie w dwumeczu z FC Barceloną. Wprawdzie w pierwszym spotkaniu z hiszpańskim potentatem drużyna Łukasza Skorupskiego przegrała 1:4, ale w rewanżu na własnym stadionie strzeliła trzy bramki nie tracąc żadnej. Dzięki bramce strzelonej na wyjeździe, to AS Roma awansowała do dalszej rundy Ligi Mistrzów.

