Zdzisław „95 proc. alkoholu piję służbowo” Kręcina zawitał na Twittera. Pobije rekord?

Zdzisław Kręcina w oczach internautów. Memy

13 kwietnia 2018 roku na Twitterze zameldował się prawdziwy Zdzisław Kręcina – czy może raczej Kręcina Zdzisław, jak sam siebie przedstawił. Tym razem to na pewno on, a podkreślamy to dlatego, że w sieci było już kilka kont podszywających się pod jednego z najbardziej znanych polskich działaczy. fałszywe konta to zresztą jedna z przyczyn, dla których były piłkarz podjął taką właśnie decyzję.

– Witam serdecznie. Po kilku latach obserwacji moich nieoficjalnych kont na Twitterze, przyszedł czas na to jedno, jedyne prawdziwe – Kręcina Zdzichu. Dzisiaj jest 13 kwietnia 2018 roku, piątek. Zapraszam do wspólnej zabawy – przekazał w krótkim nagraniu świeżo upieczony użytkownik Twittera. W ciągu zaledwie dwóch godzin od opublikowania, wiadomość została podana dalej 169 razy, polubił ją ponad tysiąc osób. Pojawiło się także 120 komentarzy, w których zwrócono uwagę na możliwy rekord. W pierwszych dwóch godzinach Zdzisława Kręcinę obserwowało już ponad 4 tys. 300 internautów.

Kim jest Zdzisław Kręcina?

Kręcina to urodzony w 1954 roku w Żywcu polski piłkarz, który najbardziej zasłynął jednak swoją działalnością w roli... działacza. Od 1983 roku pracował w Polskim Związku Piłki Nożnej jako zastępca sekretarza (1983–1985) i sekretarz Wydziału Szkolenia (1985–1988), a także kierownik olimpijskiej reprezentacji Polski (1986–1987). Później pracował jako dyrektor ds. marketingu i organizacji imprez PZPN. Od 1997 roku był zastępcą sekretarza, a od 18 marca 1999 do 30 listopada 2011 sekretarzem generalnym PZPN. Pełnił także funkcję szefa organizacyjnego ekipy reprezentacji Polski.

Popularność wśród polskich kibiców piłki nożnej oraz twórców internetowych memów Zdzisław Kręcina zdobył jednak w inny sposób. Jak sam przyznawał w wywiadzie dla polskatimes.pl z 2015 roku, kojarzony jest głównie z imprezowym stylem życia. – Jestem gościnny, jak każdy góral. Myślę, że 95 procent alkoholu w życiu wypiłem służbowo. Kiedy przyjeżdżają do nas przedstawiciele innych federacji albo wyjeżdżamy my, dochodzi do oficjalnych spotkań, na których podaje się alkohol. Gospodarzem bankietu jest prezes federacji, a organizuje go sekretarz generalny. Pełniąc tę rolę czułem się w obowiązku, by gościom niczego nie brakło – wyjaśniał.

– I w wywiadzie dla waszej gazety powiedziałem kiedyś, że jeśli alkohol, to czysta. To tradycyjny polski napój. Na spotkaniach z zagranicznymi działaczami było też piwo, wino. Ale tradycyjnego toastu nie wypadało wznieść niczym innym niż Wyborową. Chyba przez to zaczęto mnie kojarzyć z wódką – dodawał w pamiętnym wywiadzie.