Nie żyje brat Łukasza Teodorczyka. „Śpij dobrze Koński”

Belgijski klub RSC Anderlecht poinformował dzisiaj na Twitterze, że Łukasz Teodorczyk wrócił do Polski po tym, jak dowiedział się o śmierci brata. „Teo i jego rodzinie przekazujemy wyrazy wsparcia i życzymy odwagi w tym trudnym okresie” – napisał klub, którego barwy reprezentuje polski zawodnik.

„Śpieszmy się kochać ludzi”

Informację o śmierci brata potwierdził na Facebooku sam Łukasz Teodorczyk. „Śpieszmy się kochać ludzi... Ze względu na tragedię rodzinną poleciałem do Polski. Nie będę brał udziału w treningach przez kilka dni. Śpij dobrze Koński” – napisał piłkarz.

Nie wiadomo, co było przyczyną śmierci Tomasza Teodorczyka

Dokonania Teodorczyka w sezonie

Łukasz Teodorczyk od 2016 roku reprezentuje barwy Anderlechtu. Jego klub zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli ligi belgijskiej. Do prowadzącego Club Brugge traci siedem punktów. Klub rodem z Anderlechtu ma do rozegrania jeszcze pięć spotkań do zakończenia ligowych zmagań. Polski napastnik zdobył w tym sezonie już 12 bramek, co czyni go drugim najskuteczniejszym strzelcem w drużynie.

