Diego Maradona nie będzie już trenerem Al Fujairah

Diego Maradona decyzję podjął po tym, jak w piątkowym meczu z Al Khaleej zremisowała z jego drużyną, co nie wystarczyło do awansu do ekstraklasy.

"Po dzisiejszym remisie, nie osiągnąwszy celu, jakim był awans Al Fujairah, Diego Maradona nie będzie już trenerem drużyny" – poinformował na Twitterze adwokat Argentyńczyka Matias Morla. Podał ponadto, że Maradona podjął decyzję w porozumieniu z klubem.

57-letni były reprezentant Argentyny i zdobywca Pucharu Świata kierował drużyną od maja 2017 roku. To już druga drużyna kierowana przez Maradonę. Wcześniej, przez rok był trenerem Al-Wasl. Zarządzał ponadto reprezentacją Argentyny w latach 2008-2010.