NA ŻYWO: Arka Gdynia - Legia Warszawa

90+10 min. KONIEC! Legia Warszawa z 19 Pucharem Polski w historii! 90+8 min. GOOOOOL! Daleki rzut z autu w szesnastkę i Sołdecki pokonał Cierzniaka mocnym strzałem! Jeszcze będą emocje! 90+8 min. Trochę chaosu wdarło się w szeregi Legii. Arka poczuła swoją szansę na honorowego gola. 90+5 min. Ostatnie minuty należą do mistrza Polski. Za chwilę prawdopodobnie rozpocznie się wielkie świętowanie w Warszawie. Zostało 5 minut. 90+3 min. Legia jeszcze próbuje podwyższyć wynik. Uderzał Antolić, ale Steinbors zdołał odbić piłkę. 90+2 min. Sędzia doliczył 10 minut! 90 min. Eduardo zmienił Kucharczyka. 89 min. A tak wyglądał mały pożar na PGE Narodowym. To już nie są żarty.



https://twitter.com/MSkwierawski/status/991704886701182976 86 min. Szykuje się kolejna zmiana w Legii Warszawa. Wojskowi cały czas kontrolują przebieg meczu. 84 min. Szymański! Niezły strzał, ale nad bramką. 82 min. Legia przy piłce, Arka w dziesiątkę nie ma argumentów, by ruszyć do ataku. 79 min. Gramy dalej, ale przez zachowanie kibiców, ten mecz z pewnością potrwa o wiele dłużej.



https://twitter.com/TomekZiel/status/991703311131860992 77 min. Mamy racę na murawie. Kolejna przerwa w grze.



https://twitter.com/J_Kalucki/status/991702664663699456 76 min. Szymański zapędził się w dryblingu do linii końcowej. Wypychany przez obrońcę nie opanował piłki. 75 min. Zmiana także w Legii. Za Niezgodę pojawia się Hamalainen. 73 min. Marciniak wchodzi za Nalepę. 71 min. Tu nie mogło być innej decyzji. Brutalny faul i CZERWONA KARTKA dla Grzegorza Piesio. Szymański lekko utyka, ale wraca na boisko. 70 min. Wielkie zamieszanie po faulu gracza Arki. Piesio na wślizgu wjechał w wyprostowaną nogę Szymańskiego. Arbiter korzysta w wideoweryfikacji. 66 min. Zmiana w Legii. Radović przekazał opaskę kapitana Kucharczykowi i schodzi z murawy. Na placu gry melduje się Szymański. 65 min. Sędzia wznowił grę, miejmy nadzieję, że to ostatnia wymuszona przerwa. 60 min. Tymczasem mamy informacje o frekwencji.



https://twitter.com/KwiatkowskiKuba/status/991696857750532098 59 min. Sędzia wstrzymał grę. Nie widać boiska, trzeba będzie poczekać, aż dym opadnie.



https://twitter.com/MSkwierawski/status/991698593366016000 58 min. Aktualizacja: Tak naprawdę, nic już nie widać. 57 min. Kibice odpalili kolejną porcję rac, nad boiskiem zrobiło się biało... 56 min. Cierzniak źle wznowił grę i wykorzystał to Nalepa, który szybko przejąć futbolówkę. Gracz Arki widząc wysuniętego bramkarza Legii próbował uderzać, ale zabrakło precyzji. 54 min. Cafu bez przyjęcia zza pola karnego huknął nad poprzeczką. Bardzo niecelnie. 53 min. Piesio do Siemaszki, który próbował uderzać, ale jeden z legionistów zablokował piłkę. Mogło być groźnie! 51 min. Spokojniejszy fragment gry, ale cały czas to Legia dyktuje warunki w tym meczu. 48 min. Przypomnijmy, że rok temu to właśnie Siemaszko strzelił gola na PGE Narodowym, który dał Arce Puchar Polski. Kto wie, może dzisiaj też trafi do siatki? Sytuacja jest znacznie trudniejsza. 46 min. W przerwie na zmiany zdecydował się trener Ojrzyński. Siemaszko zastąpił Jankowskiego, z kolei za Bohdanowa pojawił się Piesio. Gramy! 45 min. Przerwa! Zapewne gorąco będzie w szatni Arki. Legia natomiast w komfortowej sytuacji przed drugą połową. Wracamy za chwilę!



https://twitter.com/PZPNPuchar/status/991690841235378177 44 min. Mocne uderzenie Bohdanowa z dystansu, jednak Cierzniak nie dał się zaskoczyć. 42 min. Pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Ukarany Nalepa , który faulował Radovicia. 41 min. Warcholak! Strzał z 18 metrów, ale prosto w bramkarza. Od kilku minut Arka bardzo aktywna w ofensywie. Teraz z akcją ruszają Wojskowi. 39 min. Zamieszanie w szesnastce Legii, ale Cierzniak wyjaśnił sytuację. 36 min. Tak wyglądało drugie trafienie Legii.



https://twitter.com/Ola_Kalinowska/status/991686805933182976 34 min. Interwencja Cierzniaka po strzale Szwocha. 33 min. Arka w bardzo trudnej sytuacji. Dwa gole stracone po prostych błędach. Gdynianie zdołają odpowiedzieć? 29 min. GOOOOOL! Kolejny prosty błąd Arki. Vesović zagrał w pole karne, jeden z obrońców niefortunnie chciał wybijać piłkę. Cafu błyskawicznie doskoczył do futbolówki i pewnym uderzeniem podwyższył wynik na 2:0 28 min. Arka stara się długo rozgrywać piłkę. Brakuje jednak otwierających podań. 26 min. Zamieszanie po stałych fragmencie, ale wybijają legioniści! 25 min. Arka będzie miała rzut rożny. Może to jest moment na wyrównanie? 23 min. Na trybunach oprawy, race... dzieje się!



https://twitter.com/PiWisniewski/status/991678306167808000



https://twitter.com/KubiakBartek/status/991684034551050240 21 min. Niezgoda stracił piłkę na 16. metrze, ale Legia szybko wróciła do budowania akcji. Arka nie potrafi wyjść z własnej połowy. 18 min. Legii wystarczył kwadrans, by przejąć kontrolę nad meczem. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej. 17 min. Ależ szansę miała Legia! Kontra trzema zawodnikami zakończyła się jednak niecelnym zagraniem w pole karne. 16 min. Legia w ofensywie! Steinbors wykazał się refleksem przy strzale Vesovicia. 14 min. https://twitter.com/MSkwierawski/status/991681831555813376 12 min. GOOOOL! Dośrodkowanie z prawej strony, obok Niezgody było trzech graczy Arki, ale napastnik Legii bez problemu skierował piłkę głową do siatki. Karygodne zachowanie defensorów drużyny z Gdyni.



https://twitter.com/Ola_Kalinowska/status/991682586681409536 11 min. Radović! Uderzenie, rykoszet i rzut rożny. Gracz Legii miał naprawdę dużo miejsca przed szesnastką. 10 min. Dzieje się przy ławce Legii. Trener Klafurić ciągle daje wskazówki swoim zawodnikom. Podobnie wygląda sytuacja w sektorze Arki. 8 min. Kucharczyk uderzał z ostrego kąta, ale prosto w ręce Steinborsa. 7 min. Nalepa zepsuł dośrodkowanie w szesnastkę, piłka opuściła linię końcową. To można było zdecydowanie lepiej zakończyć. 6 min. Wysoki pressing Arki powoli przynosi efekty. Teraz to gospodarze dzisiejszego finału są na połowie rywali. 4 min. Dośrodkowanie w pole karne Arki, ale nic z tego nie wyszło. Teraz kontra gdynian! 2 min. Przy piłce Legia. Czekamy na pierwsze ciekawe sytuacje. Zaczynamy! 15:59 A na trybunach już zrobiło się kolorowo. Oprawa kibiców Legii i race po stronie sektorów Arki. 15:55 Obie drużyny już meldują się na boisku. Komplet na trybunach i niesamowita atmosfera. Za chwilę pierwszy gwizdek!



https://twitter.com/MFEDDEK/status/991677542561087490 15:52 https://twitter.com/BoniekZibi/status/991365462696046592 15:45 Zostało 15 minut! Jaki wynik typujecie?

https://twitter.com/HirekWrona/status/991660231649263617 14:57 Znamy już składy na finał Pucharu Polski!

https://twitter.com/LegiaWarszawa/status/991656272654200832



https://twitter.com/PZPNPuchar/status/991661941973188609

Finał Pucharu Polski Arka - Legia. Gdzie oglądać?

Mecz Arka Gdynia - Legia Warszawa na PGE Narodowym oglądać można w telewizji Polsat oraz Polsat Sport. Spotkanie skomentują Mateusz Borek i Tomasz Hajto. Widzowie, którzy nie będą mieli dostępu do telewizora, nie stracą okazji do obejrzenia meczu. Stream z telewizji Polsat za darmo udostępnia WP Pilot. Ponadto transmisja w internecie dostępna jest na platformie IPLA.

Relacja NA ŻYWO we Wprost.pl

Dla tych, którzy w majówkę wolą trzymać się z dala od telewizji, dobrym rozwiązaniem będzie relacja tekstowa, którą NA ŻYWO przeprowadzi Wprost.pl. Na łamach naszego portalu opublikujemy najważniejsze informacje przed pierwszym gwizdkiem oraz dokładny przebieg tego, co dzieje się na boisku. Na Wprost.pl można znaleźć również zapowiedź spotkania Arka Gdynia - Legia Warszawa.

Czytaj także:

Finał Pucharu Polski. Arka zaskoczy Legię? Piłkarskie święto na PGE Narodowym