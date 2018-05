Eurosport mocno podpadł kibicom. Wszystko przez transmisję meczu

Na półfinałowe spotkanie Ligi Europy pomiędzy Atletico Madryt a Arsenalem czekało w Polsce mnóstwo kibiców. To pojedynek, który miał zdecydować o tym, kto zagra w finale - zespół Arsene Wengera, czy może podopieczni Diego Simeone. Niestety, widzowie, którzy w czwartek o 21 włączyli Eurosport, mogli poczuć się bardzo zawiedzeni, bowiem na ekranach zobaczyli obraz z drugiego półfinałowego starcia RB Salzburg - Olympique Marsylia. Co ciekawe, całą sytuacją byli zaskoczeni nawet komentatorzy - Michał Zawacki i trener Andrzej Strejlau. Do ostatniej chwili myśleli, że będą relacjonować boiskowe wydarzenia z Madrytu.

„Może ktoś wam pilota zabrał?”

Po przerwie transmisja nie wróciła do Salzburga i zgodnie z początkowym planem pokazano mecz Atletico - Arsenal. W tym czasie widzowie zdążyli zamieścić sporo emocjonalnych komentarzy na profilu Eurosportu na Facebooku. „To już 30 min meczu minęło, a Wy dalej nie wiecie czemu puszczacie coś innego niż chcieliście!? Może ktoś wam pilota zabrał?” – pytał jeden z użytkowników portalu. „Co nam po waszych przeprosinach, poważna stacja a zachowuje się jak stacja podwórkowa która nie potrafi zabezpieczyć transmisji i teraz ma gdzieś kibiców” – brzmiał inny komentarz.

Do sytuacji Eurosport odniósł się także za pośrednictwem Facebooka. „Niestety, doszło do dużego zamieszania związanego z transmisją meczu Atletico - Arsenal. Obecnie ustalamy przyczyny zaistniałej sytuacji, za którą pozostaje nam Was przeprosić” – brzmiał komunikat.