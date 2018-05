Alex Ferguson trafił do szpitala. Legendarny szkoleniowiec przeszedł poważną operację

Jak podaje The Guardian, Alex Ferguson źle się poczuł w sobotę 5 maja przed południem. Były szkoleniowiec Manchesteru United został przewieziony karetką ze swojego domu w Cheshire do szpitala w Macclesfield. Później trenera przetransportowano do kliniki w Salford. Aby uciąć medialne spekulacje, klub z Old Trafford wydał oświadczenie, w którym poinformowano, że Ferguson przeszedł operację z powodu wylewu krwi do mózgu. Z komunikatu wynika, że zabieg się udał, jednak szkoleniowiec potrzebuje intensywnej opieki oraz rehabilitacji. Rodzina trenera nie chce udzielać szczegółowych informacji i poprosiła o uszanowanie prywatności.

Najbardziej utytułowany szkoleniowiec w historii

Ferguson oficjalnie zakończył karierę trenerską w maju 2013 roku. Był szkoleniowcem Manchesteru United przez 26 lat.- Decyzja o odejściu nie była mnie łatwa, ale myślałem o niej już od dawna. Teraz nadszedł prawidłowy moment. Było dla mnie ważne, aby zostawić organizację w jak najlepszym stanie. Wierzę, że mi się to udało - tłumaczył wówczas. Sir Alex Ferguson to najbardziej utytułowany szkoleniowiec w historii brytyjskiego futbolu. Razem z Manchesterem United dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów i aż trzynastokrotnie zdobył mistrzostwo Anglii. Ponadto na liście sukcesów z klubem ma Puchar Zdobywców Pucharów, klubowe mistrzostwo świata, pięć wygranych w Pucharze Anglii i cztery w Pucharze Ligi Angielskiej.W 1999 roku Ferguson otrzymał tytuł szlachecki przyznany przez królową Elżbietę II.