Rosja zapłaci karę za rasistowskie okrzyki. FIFA podjęła decyzję

Decyzja FIFA ma związek z wydarzeniami, do których doszło na trybunach podczas marcowego spotkania Rosja - Francja (1:3 - red.) w Sankt Petersburgu. Kilku piłkarzy „Trójkolorowych” stało się wtedy celem rasistowskich ataków. Chodzi o okrzyki przypominające odgłosy małp, kierowane m.in. pod adresem Ousmane'a Dembele i N'Golo Kante. Podobna sytuacja miała miejsce, kiedy przy piłce był Paul Pogba.

Po przeprowadzeniu dochodzenia przez Komisję Dyscyplinarną FIFA potwierdziła, że ​​podjęła decyzję o działaniu ze względu na „wagę incydentu”. Ostatecznie na rosyjską federację nałożono karę w wysokości ok. 25 tys. euro.

FIFA podkreśliła, że stosuje podejście „zerowej tolerancji w odniesieniu do dyskryminacji i wdraża szereg środków mających na celu zwalczanie dyskryminacji i promowanie różnorodności”.

Rosja gospodarzem mundialu

Rosja będzie gospodarzem mistrzostw świata od 14 czerwca do 15 lipca na 12 stadionach, zlokalizowanych m.in. w Moskwie, Sankt Petersburgu i Soczi. W kraju od lat trwa rozbudowa infrastruktury niezbędnej przy organizacji mundialu. – Rozumiemy naszą odpowiedzialność, rozumiemy, że wiele pozostaje do zrobienia. Wszystko jeszcze przed nami – przyznał niedawno prezydent Władimir Putin. – Rosja zrobi wszystko co w jej mocy, aby sprawić, że turniej będzie spełniał najwyższe standardy – wyjaśnił.

