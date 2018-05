Cristiano Ronaldo pojawi się w kreskówce? Umowa już podpisana

Jeden z najpopularniejszych na świecie sportowców, Cristiano Ronaldo ogłosił rozpoczęcie współpracy z wiodącym producentem animacji i powieści graficznych Graphic India oraz z VMS Communications, firmą zajmującą się mobilnym marketingiem cyfrowym i zarządzaniem treścią. Celem współpracy jest opracowanie i wprowadzenie nowych postaci rozrywkowych „Striker Force 7”, które pojawią się w animacjach, komiksach, publikacjach, grach i treściach cyfrowych. Współpracę zorganizowała wiodąca agencja sportowa Polaris Sports.

Ronaldo: Jestem fanem superbohaterów

– Od zawsze jestem fanem superbohaterów i bardzo cieszę się, że mogę pomóc w opracowywaniu nowego serialu animowanego – skomentował sam Cristiano Ronaldo. – Tak, jak piłka nożna łączy ludzi i kultury na całym świecie, tak animowane postacie i bohaterowie mogą prowadzić dokładnie do tego samego. Dlatego też tak bardzo cieszę się z możliwości połączenia pasji do futbolu i superbohaterów w tym projekcie i przedstawienia go fanom – dodał.

Devarajan: Ronaldo inspiracją dla milionów

– Cristiano Ronaldo jest inspiracją dla milionów ludzi na całym świecie ze względu na oddanie, etykę pracy i prawdziwie kultowy styl gry. CR7 to superbohater w świecie rzeczywistym dla całego pokolenia. Striker Force 7 połączy globalny zespół bohaterów z naszego świata i nie tylko, którzy wspólnie będą odwzorowaniem różnorodności i „czadowości” milionów fanów – dodał Sharad Devarajan, współtwórca i producent nowego serialu oraz główny dyrektor wykonawczy studia Graphic India.

Guarderas: Ronaldo synonimem profesjonalizmu

– Pracujemy z Cristiano i Polaris Sports już od ponad pięciu lat i nie moglibyśmy wymarzyć sobie lepszych partnerów. Imię Cristiano jest synonimem profesjonalizmu, poświęcenia i sukcesu. To właśnie z tego powodu jest inspiracją dla milionów na całym świecie. Nie przypadkowo jest najpopularniejszym sportowcem w mediach społecznościowych, dlatego też opracowanie serialu animowanego z tak kultową ikoną, jak Cristiano było decyzją oczywistą – skomentował Diego Guarderas, główny dyrektor operacyjny w firmie VMS Communications.

Serial animowany opracował Cristiano i Devarajan, którzy to będą głównymi producentami serialu wraz z Diego Guarderasem z VMS Communications, zespołem Polaris Sports i Jeevanem J. Kangiem, dyrektorem kreatywnym w Graphic India i głównym projektantem postaci.

