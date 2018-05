Film z wyczynem 8-letniego syna Marcelo hitem internetu. To trzeba zobaczyć

Fani Realu Madryt mogą być spokojni o przyszłość swojej drużyny. Jej obecne gwiazdy już teraz dbają o to, by pozostawić po sobie godnych następców. W internecie co jakiś czas popularne stają się nagrania z dziećmi poszczególnych piłkarzy, ze szczególnym uwzględnieniem syna Cristiano Ronaldo. Spory talent wykazuje też 8-letni obecnie synek Marcelo, grającego na lewej stronie obrony „Królewskich”.

To właśnie pociecha niewysokiego Brazylijczyka z charakterystyczną fryzurą stała się ostatnio gwiazdą internetu. Film z wyczynem syna Marcelo glądają w mediach miliony internautów. U samego Marcelo na Instagramie nagranie widziały już ponad cztery miliony osób. Widzimy na nim wnętrze szatni Realu Madryt i popularną zabawę, polegającą na odbijaniu piłki głową w określonym kierunku. 8-latek podaje piłkę kolejno do największych gwiazd, które pod koniec maja zagrają w finale Ligi Mistrzów. Po wymianie główek m.in. z Lucą Modriciem, Sergio Ramosem i oczywiście z tatą, syn Marcelo trafia piłką do dużego kosza, wywołując wybuch szalonej radości wśród graczy Realu. To trzeba zobaczyć!