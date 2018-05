Szybka reakcja premiera po meczu w Poznaniu. Oczekuje działań wobec chuliganów

Premier Morawiecki na Twitterze postanowił odnieść się do wydarzeń z ostatniej kolejki Lotto Ekstraklasy. Szef rządu pogratulował na Twitterze mistrzostwa Polski Legii Warszawa i pozostałym drużynom, które wywalczyły awans do europejskich pucharów. „Gratuluję Legii Warszawa zdobycia tytułu Mistrza Polski! I życzę powodzenia w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a Jagiellonii, Lechowi i Górnikowi w kwalifikacjach do Ligi Europy!” – napisał Morawiecki.

Premier przyznał, że oczekuje od stosownych służb podjęcia zdecydowanych działań wobec stadionowych chuliganów. Przypomnijmy, że mecz w Poznaniu został przerwany w 77. minucie po tym, jak na boisku pojawiły się race. Piłkarze udali się do szatni, a sędzia nie wznowił już spotkania. Piłkarze Legii Warszawa nieoficjalnie mogli czuć się od tego momentu mistrzami Polski, ale oficjalną decyzję w tej sprawie ogłosiła Komisja Ligi po nadzwyczajnym posiedzeniu. Przyznano walkower na korzyść „Wojskowych” , co przypieczętowało zdobycie kolejnego tytułu przez piłkarzy stołecznego klubu.

Szef rządu w oddzielnym wpisie podziękował „prawdziwym kibicom” za „setki pięknych i pomysłowych patriotycznych opraw meczowych w sezonie 2017/18”.





