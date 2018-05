Wysyp memów po zadymie w Poznaniu. Jak internauci komentują mecz o mistrzostwo Polski?

Mecz o mistrzostwo Polski w Poznaniu zakończył się przed czasem. Race na murawie, ucieczka piłkarzy do szatni - to zapamiętamy po najważniejszym spotkaniu w sezonie. Niektórzy patrzą na to z przymrużeniem oka. Zobaczcie, jak internauci komentują memami starcie Legii Warszawa z Lechem Poznań.

Legia Warszawa w ostatnim meczu w sezonie przypieczętowała zdobycie mistrzostwa Polski. Spotkanie w Poznaniu zakończyło się jednak skandalem. „Wojskowi” prowadzili z Lechem 2:0, ale w 77. minucie sędzia musiał przerwać rywalizację, ze względu na zachowanie kibiców. Na murawę rzucano race, przy linii bramkowej pojawiły się kłęby czarnego dymu. Piłkarze udali się do szatni, a meczu już nie wznowiono. W trybie pilnym zwołano posiedzenie Komisji Ligi, która zdecydowała o przyznaniu walkowera na korzyść stołecznego klubu. Podkreślono, że taką decyzję podjęto z powodu przerwania meczu na skutek zachowania kibiców drużyny gospodarzy. Tym samym Legia mogła już oficjalnie świętować zdobycie kolejnego tytułu. Policja wystąpiła o nagrania Orzeczenie Komisji Ligi nie zamyka jednak sprawy bulwersujących zdarzeń w czasie meczu. Jak podaje RMF24.pl, wielkopolska policja wystąpiła do władz Lecha Poznań o nagrania z monitoringu, na których zarejestrowano przebieg spotkania z Legią. Śledczy mają oglądać materiał klatka po klatce, ponieważ chcą namierzyć osoby, które zniszczyły ogrodzenie na stadionie, wtargnęły na murawę i rzucały świece dymne na plac gry. Na skutek decyzji Komisji Ligi, Legia Warszawa ma 70 punktów i zapewniony tytuł mistrza Polski. Wicemistrzem została Jagiellonia Białystok. Lech Poznań ma 60 punktów i trzecie miejsce na podium. Dzięki wygranej z Wisłą Kraków do europejskich pucharów awansował Górnik Zabrze. Czytaj także:

