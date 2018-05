Były prezydent UEFA Michel Platini oczyszczony z zarzutów. „Koniec długiego koszmaru”

Sprawa dotyczyła przelewu w wysokości 2 milionów franków z 2011 roku, który Michel Plattini otrzymał od prezydenta FIFA Seppa Blattera. Utrzymywali obaj, że było to wynagrodzenie za pracę, którą Francuz wykonywał na rzecz światowej federacji 10 lat wcześniej. Umowa miała być ustna. Komisja etyki FIFA nie uznała tego za przekonujące i zdyskwalifikowała ich na osiem lat. Następnie karę zmniejszono do lat 6.

Francuski dziennik "Le Monde" podał w piątek wieczorem, że Francuz oczyszczony został z zarzutów. Dziennikarze dotarli do listu podpisanego przez prokuratora ministerstwa Konfederacji Szwajcarskiej Cedrica Remunda a adresowanego do adwokata Platiniego. "Potwierdzamy, że procedura nie jest prowadzona przeciwko Pańskiemu klientowi, Michelowi Platiniemu. Możemy także potwierdzić, że Pański klient nie będzie obciążony w związku z tą procedurą" – pisał Remund. W rozmowie z BBC szwajcarscy prokuratorzy potwierdzili, że napisali do Platiniego, że "na razie żadne działania nie będą podejmowane".

W sprawie oświadczenie wydał już też sam Platini. "Koniec długiego koszmaru dla mojej rodziny i bliskich mi osób. Wrócę: gdzie, kiedy, jak? Za wcześnie, aby to powiedzieć. Jednak wrócę do piłki nożnej. Futbol jest całym moim życiem i odmawiam komukolwiek prawa do pozbawiania mnie życia" – napisał 62-latek.