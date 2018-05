Skandal w finale Ligi Mistrzów. Ronaldo długo nie zapomni tej sytuacji

Karim Benzema i Gareth Bale - tym razem to oni zapewnili zwycięstwo Realowi Madryt. „Królewscy wygrali z Liverpoolem 3:1 i zdobyli Puchar Europy po raz trzeci z rzędu. Na swoje trafienie w tym spotkaniu długo pracował Cristiano Ronaldo, ale Portugalczyk tym razem nie znalazł sposobu na pokonanie bramkarza. Może też mówić o sporym pechu.

Skandal w ostatnich sekundach

W ostatnich sekundach finału Ligi Mistrzów w Kijowie doszło do kuriozalnej sytuacji. Kiedy Ronaldo znalazł się z piłką w szesnastce Liverpoolu, na murawie pojawił się… kibic. Mężczyzna biegł w kierunku gracza „Królewskich”, ale został szybko obezwładniony przez służby porządkowe. Swoją akcję Ronaldo musiał jednak przerwać. Był wyraźnie zdenerwowany tym incydentem i trudno mu się dziwić. Jeszcze chwila i prawdopodobnie znalazłby trochę miejsca, by oddać strzał. Niestety, po tym, jak kibic został wyprowadzony z boiska, sędzia zakończył spotkanie.

Zmagania piłkarzy na Stadionie Olimpijskim w Kijowie zainspirowały również internautów do stworzenia okolicznościowych memów. Wybraliśmy te, które najlepiej podsumowują to, co działo się w finale Champions League.

