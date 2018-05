Kibice chcą kary dla Ramosa. Prawie pół miliona podpisów pod petycją

To miał być jego finał. Najlepszy piłkarz Liverpoolu i Premier League rzeczywiście zaczął to spotkanie świetnie. Do starcia z Sergio Ramosem angielski zespół całkowicie dominował na boisku, a każdy kontakt Salaha z piłką stwarzał zagrożenie dla bramki Realu. Po niefortunnym upadku Egipcjanin we łzach opuszczał boisko, a jego drużyna pozwoliła Realowi na coraz groźniejsze ataki i ostatecznie uległa 1:3. Komentatorzy i kibice do teraz zastanawiają się, na ile zachowanie Sergio Ramosa wpłynęło na uraz przeciwnika. Także wśród polskich internautów toczy się zażarty spór o ewentualną winę Ramosa. Zwrócono m.in. uwagę, że całkiem podobnego faulu Ramos dopuścił się m.in. w ubiegłorocznym finale Ligi Mistrzów rozgrywanym przeciwko Juventusowi.

Pewni winy Hiszpana są autorzy internetowej petycji oraz ponad 468 tys. innych osób pod nią podpisanych. Twierdzą, że Ramos umyślnie przytrzymał ramię Mohameda Salaha, powodując przesunięcie jego barku przy upadku. Zwracają uwagę, że przez tamten faul Salah przegapił nie tylko resztę meczu, ale może też nie pojechać na Mistrzostwa Świata w Rosji 2018. „Sergio Ramos jest okropnym przykładem dla przyszłych generacji piłkarzy. Zamiast wygrywać mecze sprawiedliwie, korzysta z chwytów, które przeczą duchowi gry i zasadom fair play” – piszą. Domagają się podjęcia przeciwko Ramosowi stosownych kroków przez władze UEFA i FIFA.

Bassem Wahb domaga się od Ramosa miliarda dolarów

Oprócz tej inicjatywy, odszkodowania w wysokości ponad miliarda dolarów domaga się od Ramosa egipski prawnik Bassem Wahb. Twierdzi, że kapitan Realu Madryt wyrządził „fizyczną i psychiczną szkodę” 25-letniemu piłkarzowi oraz całemu narodowi egipskiemu.

Mohamed Salah nie pojedzie na mundial?

O ogromnym pechu może mówić Mohamed Salah, który miał być kluczowym graczem Liverpoolu w starciu z Realem Madryt. Niestety, w 26. minucie spotkania Egipcjanin upadł na boisko po starciu z Sergio Ramosem i długo nie mógł podnieść się z murawy. Kiedy stanął na nogi, udał się za linię boczną. Wtedy jeszcze wydawało się, że 25-latek będzie mógł kontynuować grę, jednak Salah wrócił na boisko tylko na moment. Szybko okazało się, że Juergen Klopp będzie musiał dokonać zmiany. Gracz Liverpoolu był załamany, że musi udać się do szatni. Nie mógł w tej sytuacji powstrzymać łez.

Prezydent Egiptu modli się o zdrowie Salaha

Teraz za szybki powrót do zdrowia piłkarza kciuki trzyma cały Egipt. Rekonwalescencją Salaha interesuje się nawet prezydent kraju. – Nawiązałem rozmowę z dumą i synem Egiptu, by sprawdzić stan jego kontuzji. Tak, jak się spodziewałem, jest on bohaterem silniejszym niż jego uraz. Jest zdeterminowany do tego, by wziąć udział w turnieju – mówił mediom Abdelfattah Elsisi. – Zapewniłem go, że stał się dumą i symbolem Egiptu. Modlę się do boga, jak ojciec za syna, aby jak najszybciej wrócił do zdrowia – dodawał.

