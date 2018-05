Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji. TVP zmienia zdanie ws. reemisji sygnału

Informację nieoficjalnie podał portal Wirtualnemedia.pl. Do tej pory Telewizja Polska odmawiała sieciom kablowym podania warunków reemisji TVP 4K. Jest to specjalny program, który transmitowane będą mecze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji.

Decyzja zapaść miała po interwencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wcześniej Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji "Mediakom", skupiający kilkudziesięciu operatorów zwrócił się do KRRiT o pomoc w tej kwestii. Z nieoficjalnych informacji wynika, że TVP 4K nadawanie rozpocznie w połowie czerwca.

Kadra trenuje w Arłamowie

Reprezentacja Polski jest w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata w Rosji. Biało-czerwoni zakończyli już zgrupowanie w Juracie, gdzie spędzili trochę czasu ze swoimi bliskimi. Spotkali się tam również z prezydentem Andrzejem Dudą. Kolejna faza przygotowań do turnieju w Rosji to zgrupowanie w Arłamowie, które rozpoczęło się 28 maja. Ostateczną 23-osobową kadrę na mundial selekcjoner Adam Nawałkaogłosi 4 czerwca.

Mundial już niebawem

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.