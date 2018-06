Pokraczna rzeźba Ronaldo po ponad 1,5 roku zniknęła z lotniska na Maderze

Pod koniec marca 2017 roku na portugalskiej Maderze, skąd pochodzi Cristiano Ronaldo, otwarto lotnisko nazwane jego imieniem. Najsłynniejszy piłkarz tego kraju, uznawany jednocześnie za jednego z dwóch najlepszych na świecie, nie mógł być jednak do końca zadowolony z tamtej uroczystości. Na jednej ze ścian nowego obiektu odsłonięto bowiem pamiątkową tablicę, przed którą stanęło popiersie piłkarza. Słowa nie opiszą tego, co przedstawiała rzeźba. To po prostu trzeba zobaczyć.

Co ciekawe, Cristiano Ronaldo nie wyśmiał odsłoniętego przed rokiem popiersia. Nie okazał też oburzenia, ani w żaden sposób nie wyraził swojej niechęci. Wydawał się nawet nie dostrzegać niczego niewłaściwego w kompletnie nieudanym odwzorowaniu jego twarzy. Dostrzegli to jednak internauci, którzy bezlitośnie wykpili rzeźbę w memach i komentarzach pod jej fotografiami. Być może to właśnie m.in. skłoniło ostatecznie władze lotniska do wymiany posągu na taki, który bardziej będzie przypominał piłkarza. Nie bez znaczenia mogło być tu także stanowisko rodziny Cristiano Ronaldo, która – jak pisze Madeira Island News – domagała się wymiany rzeźby.

