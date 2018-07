Brzęczek zastąpi Nawałkę. Boniek komentuje wybór PZPN: Jurek ma ogień w oczach

– Jurek ma wszystkie cechy, które powinien mieć selekcjoner. (...) Do tego charakter i co dla mnie bardzo ważne – ogień w oczach i ogromne chęci do ciężkiej pracy. Jestem przekonany, że to odpowiedni wybór – zapewniał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z dziennikarzami „Przeglądu Sportowego”. Wybór Jerzego Brzęczka to duże zaskoczenie. Dotychczasowy trener Wisły Płock reprezentację Polski poprowadzi od 1 sierpnia.

Kim jest Jerzy Brzęczek?

Brzęczek urodził się w 1971 roku w Truskolasach. Swoją karierę rozpoczynał w Rakowie Częstochowa. Jako senior reprezentował barwy m.in. Lecha Poznań i Górnika Zabrze. Swoich szans próbował także za granicą, gdzie grał m.in. dla Maccabi Hajfa i Sturmu Graz. Największe sukcesy święcił jednak z reprezentacją Polski. W biało-czerwonej koszulce wystąpił 42 razy zdobywając przy tym cztery bramki. Jako kapitan drużyny pokierował kolegów do srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku.

Po zawieszeniu butów na kołku od razu rozpoczął karierę trenerską. Już w 2010 roku stał się pierwszym szkoleniowcem Rakowa Częstochowa. Później zaliczył roczny epizod w Lechii Gdańsk, a następnie przez dwa lata prowadził GKS Katowice. Od lipca 2017 roku trenował Wisłę Płock.

Tradycje sportowe są mocno zakorzenione w rodzinie Brzęczka. Jego syn występuje w młodzieżowej reprezentacji Polski. Nowy selekcjoner kadry jest także wujkiem Jakuba Błaszczykowskiego.

Koniec ery Adama Nawałki

Adam Nawałka będzie selekcjonerem reprezentacji Polski tylko do 30 lipca. Po tym czasie jego obowiązki przejmie nowy szkoleniowiec. Taką informację przekazał na ostatniej konferencji prasowej Zbigniew Boniek. Stało się więc jasne, że wkrótce poznamy nazwisko nowego trenera Biało-Czerwonych. 9 lipca wieczorem prezes PZPN na Twitterze ujawnił, że 23 lub 24 lipca odbędzie się prezentacja i pierwsza konferencja nowego selekcjonera.