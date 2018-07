Krychowiak wróci do Rosji? Klub z Moskwy chce zatrudnić polskiego pomocnika

Zbliżony do klubu PSG portal internetowy Paris United donosi o zainteresowaniu usługami polskiego zawodnika. Grzegorz Krychowiak, który po pierwszym nieudanym sezonie w zespole mistrza Francji udał się na wypożyczenie do West Bromwich Albion w Premier League i nie uratował drużyny przed spadkiem do niższej klasy rozgrywkowej, miałby kolejny już sezon spędzić na wypożyczeniu w Lokomotiwie Moskwa. Jak przekonują francuscy dziennikarze, scenariusz zakładający powrót zawodnika do Moskwy, gdzie niedawno uczestniczył w mistrzostwach świata, miałby być bardzo prawdopodobny.

Na korzyść Lokomotiwu Moskwa, którego przedstawiciele spotkali się w czwartek 19 lipca z władzami PSG, przemawia gra w Lidze Mistrzów. Po zdobyciu tytułu mistrza Rosji zespół ze stolicy jest już pewny występu w tych elitarnych rozgrywkach. Zdaniem dziennikarzy z Paryża to może być kluczowy argument dla 28-letniego defensywnego pomocnika reprezentacji Polski. Jego kontrakt z PSG obowiązuje jeszcze do 2021 roku, ale piłkarscy eksperci nie wróżą Krychowiakowi rychłego powrotu do pierwszej jedenastki naszpikowanego gwiazdami zespołu mistrza Francji.

