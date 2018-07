Wróciła Ekstraklasa. Historyczne zwycięstwo i czerwone kartki na otwarcie sezonu

Mecze Miedzi Legnica z Pogonią Szczecin i Jagiellonii Białystok z Lechią Gdańsk rozpoczną sezon 2018/2019 Lotto Ekstraklasy. W meczu inaugurującym rozgrywki Miedź Legnica pokonała Pogoń Szczecin 1:0. Zwycięskie trafienie padło w doliczonym czasie gry za sprawą Petteriego Forsella. To pierwszy gol i pierwsze punkty w historii tego klubu na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. W drugim spotkaniu rozegranym w piątek 20 lipca to goście cieszyli się ze zwycięstwa. Jedynego gola dla Lechii Gdańsk zdobył Flavio Paixao. Kibice z tego spotkania zapamiętają też czerwone kartki dla Guilherme z Jagiellonii i Sławomira Peszki z Lechii.

Przy okazji startu rozgrywek były trener Bogusław Kaczmarek podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi typowania przyszłego mistrza. – Siła polskiej ligi, a w zasadzie jej słabość, polega na tym, że nie jesteśmy w stanie od początku do końca wskazać faworytów w tych rozgrywkach. Jest na pewno Legia, Lech, jest Jagiellonia. Jestem ciekawy, co się będzie działo w Górniku Zabrze, bo tam też spore zmiany. Poczekajmy do pierwszych trzech-czterech kolejek, na bazie tego będziemy mogli sprecyzować jakąś opinię – powiedział w rozmowie z x-news były trener klubów Ekstraklasy Bogusław Kaczmarek.