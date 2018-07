To już pewne. Grzegorz Krychowiak zagra w nowym klubie

O możliwym przejściu Grzegorza Krychowiaka do rosyjskiego klubu mówiło się już od kilku dni. Polak, który najlepsze sezony rozegrał w barwach hiszpańskiej Sevilli, od pewnego czasu ma problemy z ustabilizowaniem swojej kariery. Popularny „Krycha” najpierw został wykupiony przez Paris Saint Germain. Zawodnik miał jednak problem z wywalczeniem miejsca w podstawowej jedenastce naszpikowanej gwiazdami drużyny z Paryża. Krychowiak próbował odbudować swoją pozycję na wypożyczeniu w West Bromwich Albion, ale nie uratował drużyny przed spadkiem do niższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Teraz przyszedł czas na nowe wyzwania. Reprezentant Polski przeprowadzi się do Rosji, gdzie nie tak dawno występował na Mistrzostwach Świata.

Ciekawa prezentacja

Choć w mediach spekulowano, że Krychowiak przejdzie własnie do Lokomotiwu Moskwa, to rosyjski klub przez jakiś czas trzymał w niepewności swoich kibiców. Najpierw na Instagramie opublikowano zdjęcie przedstawiające rzeźbę Dawida w koszulce Lokomotiwu. Nad głową postaci znalazł się dymek ze zdjęciem giełdy w Bordeaux oraz podpisem, że jest to wskazówka na temat nowego zawodnika klubu. Przypomnijmy, francuski klub był pierwszym w seniorskiej karierze Krychowiaka.

Kolejne zdjęcie przedstawiło okulary nakierowane na rozmazane zdjęcie Krychowiaka w koszulce PSG. „Wyostrzony” obraz stanowił z kolei trykot w barwach Lokomotiwu. Trzecią fotografią z serii było zdjęcie polskiego zawodnika trzymającego koszulkę klubu, w towarzystwie dwóch oficjeli.

Klub z Moskwy w ubiegłym sezonie zdobył tytuł mistrza kraju. W przyszłym sezonie zagra w elitarnych rozgrywkach Ligi Mistrzów. Grzegorz Krychowiak nie będzie jedynym polskim piłkarzem reprezentującym barwy tego zespołu. W Lokomotiwie od ubiegłego roku gra Maciej Rybus.