Sławomir Peszko zdyskwalifikowany na trzy miesiące

Komisja Ligi nie miała litości dla skrzydłowego Lechii. Za bezsensowny, brutalny i skandaliczny faul na Arvydasie Novikovasie z Jagiellonii Białystok piłkarz reprezentacji Polski ukarany został trzymiesięczną dyskwalifikacją z rozgrywek polskiej Lotto Ekstraklasy. Na gracza nałożono też karę finansową w wysokości 30 tys. złotych. – Czy jestem wkurzony na Sławka po tym faulu? Bardzo delikatnie pan to ujął. Użyłbym dużo bardziej dosadnych słów, ale na sali są kobiety – komentował na gorąco trener Lechii Piotr Stokowiec.

Sam zawodnik również wypowiedział się na temat swojego brutalnego faulu. „Frustracja, którą przeżywałem po fatalnych MŚ oraz krytyka, jaka na mnie spadła przez ostatnie tygodnie, wpłynęła na mnie bardziej niż myślałem. Chciałem szybko wrócić do gry w Lechii, a okazało się, że nie jestem gotowy emocjonalnie” – napisał Peszko w sobotę 21 lipca na Instagramie. „Niektórzy odbiorą to jako zwykły wpis, jednak bardzo to przeżywam, co zrobiłem” – dodał.

„W szczególności chciałbym przeprosić Arvydas Novikovasa, całą Jagiellonię Białystok i całą Lechię Gdaśsk oraz wszystkich, których zawiodłem. Teraz przyjdą konsekwencje, których nie potrzebowałem, ale obiecuję sobie i moim kibicom. że wrócę i pokażę moje dobre cechy na boisku i poza nim. Będę pracował nad sobą, żeby takie sytuacje nigdy się nie powtórzyły!” – zapewniał.