Podolski podaje, Iniesta strzela. Przepiękny gol w lidze japońskiej

Na Twitterze prawdziwą furorę robi sobotni gol duetu Andres Iniesta - Lukas Podolski. Hiszpan i Niemiec, reprezentujący barwy drużyny Vissel Kobe, uraczyli kibiców śledzących japońską J1 League przepięknym golem. Już w 16 minucie meczu akcję w środku boiska rozpoczął były gracz Barcelony, odgrywając na prawą stronę do kolegów, którzy przetransportowali piłkę dalej do Lukasa Podolskiego. Ten po złamaniu akcji do środka i przełożeniu piłki na lewą nogę, odegrał celnie do Iniesty, który cały czas przesuwał się pod bramkę przeciwnika.

Po otrzymaniu futbolówki Hiszpan najpierw jednym obrotem kompletnie zmylił obrońcę, który z wrażenia aż usiadł na murawie, a później z łatwością minął kolejnym zwodem bramkarza i wpakował piłkę do pustej bramki. Był to debiutancki gol tego zawodnika w rozgrywkach japońskiej ligi. Cały mecz zakończył się zwycięstwem Vissel Kobe 2:1. Drugiego gola dla gospodarzy zdobył jeszcze w 56. minucie Kyogo Furuhashi. Wynik z rzutu karnego ustalił w 84 minucie Kengo Kawamata.

Czytaj także:

Komentatorowi puściły nerwy, gdy mówił o piłkarzach Legii. „Problemy to mają bezrobotni z piątką dzieci”