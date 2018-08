Piłka nożna w Google Doodle. Kim był Ebenezer Cobb Morley?

Ebenezer Cobb Morley urodził się 16 sierpnia 1831 roku w mieście Hull na północnym-wschodzie Anglii. Choć jego nazwisko nie jest powszechnie znane, to właśnie on uważany jest za ojca współczesnej piłki nożnej. W 1863 roku jako założyciel i kapitan klubu piłkarskiego Barnes Club, zaproponował utworzenie organizacji zarządzającej swoim ulubionym sportem, co doprowadziło do powstania FA – The Football Association – pierwszego na świecie związku piłkarskiego. To dzięki stworzeniu platformy dla rozgrywek ogólnokrajowych, a później także międzynarodowych, piłka nożna ewoluowała do fenomenu, którym jest dzisiaj. Pomogły w tym także pierwsze oficjalne zasady, spisane przez Morleya.

O dzisiejszym bohaterze dnia Google Doodle pisze w następujący sposób. „Zanim Ebenezer Cobb Morley w 1863 roku usiadł i spisał zasady piłki nożnej, gra była znacznie bardziej chaotyczna, niż jej dzisiejsza wersja. Jego 13 zasad daje dziś wejrzenie w to, jak nieuregulowaną grą był kiedyś football” – czytamy. „Jego przepisy pomogły zredukować brutalność na boisku i sformalizowały kluczową zasadę, którą dziś nazywamy spalonym, a która zabrania piłkarzom biernego oczekiwania na długie podania za linią obrony przeciwnika” – czytamy.

Czym jest Google Doodle?

Sami twórcy najpopularniejszej wyszukiwarki świata piszą na swojej stronie: „Doodle to specjalne wersje logo Google tworzone w celu uczczenia świąt, rocznic oraz pamięci sławnych artystów, odkrywców i uczonych, którzy zapisali się na kartach historii”.