Pierwsze powołania nowego trenera. Kogo wybrał Jerzy Brzęczek?

Następca Adama Nawałki dla wielu kibiców reprezentacji Polski wciąż stanowi zagadkę. Dlatego też ogłoszone przez niego powołania na mecze z Włochami i Irlandią to doskonała okazja, by poznać pomysł tego trenera na grę naszej kadry narodowej. Czy przeprowadzi rewolucję, wysyłając zasłużonych zawodników na zasłużoną emeryturę? A może nie odważy się na duże roszady w zespole konstruowanym latami przez poprzednika, poprzestając na kosmetycznych zmianach personalnych i postawi na nową taktykę?

Wiemy już, że Jerzy Brzęczek trzon kadry zbudowanej przez Adama Nawałkę pozostawił niezmieniony. Jest Lewandowski, Milik, Zieliński, Krychowiak, Błaszczykowski, Glik, Rybus, Fabiański i Szczęsny. Najwięksi nieobecni to Michał Pazdan, Kamil Grosicki oraz Thiago Cionek.

Największą ciekawość kibiców wzbudzają oczywiście nowe nazwiska. Szansę na debiut otrzymają Adam Dźwigała, Damian Szymański (obaj Wisła Płock), Rafał Pietrzak (Wisła Kraków), Arkadiusz Reca (Atalanta Bergamo), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb) i Krzysztof Piątek (Genoa).

O ile wybór Piątka nie powinien nikogo dziwić (znakomity start we Włoszech, pięć zdobytych w tym sezonie goli), o tyle pierwsza dwójka już ściągnęła na selekcjonera falę krytyki. Były trener Wisły Płock zaprosił do kadry swoich dawnych podopiecznych, co nie spodobało się części komentujących na Twitterze. Wielu kibiców dopomina się także o powołanie dla Dawida Kownackiego.

