Ronaldo kupuje hiszpański klub Real Valladolid. Zapłaci od 25 do 30 mln euro?

Ronaldo Luís Nazário de Lima, dla odróżnienia od swojego portugalskiego imiennika zwany po prostu „brazylijskim” Ronaldo, postanowił kupić własny klub piłkarski. Tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media, z rozgłośnią radiową Cadena SER na czele. Były reprezentant Brazylii i mistrz świata miał ponoć podjąć decyzję o zakupie większościowego pakietu akcji Realu Valladolid.

Valladolid to klub, który w tym sezonie awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii. Występy w La Liga mogą jednak nie starczyć na spłacenie długów zespołu, szacowanych na około 25-30 milionów euro. Dziennikarze donoszący o śmiałym ruchu Ronaldo przypominają, że niedawno zainwestował on w winnice leżące właśnie w prowincji Valladolid. Dodają, że „Il Fenomeno” niedawno głośno rozważał kupno własnego klubu i rozwijanie go według własnych wyobrażeń.

W rozpoczętym w sierpniu sezonie La Liga, Valladolid zaliczył bezbramkowy remis z Gironą i porażkę 0:1 z Barceloną.

Czytaj także:

Ronaldo trafił do szpitala. Jest na oddziale intensywnej terapii