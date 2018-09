Włochy - Polska. Gdzie oglądać? O której początek?

Kibice piłkarskiej reprezentacji Polski nie byli ostatnio rozpieszczani przez piłkarzy i PZPN. Po zawstydzającym występie na mundialu piłkarze i sztab szkoleniowy na długo nabrali wody w usta i nie chcieli tłumaczyć powodów porażki. Nawet raport podsumowujący grę Polaków w Rosji, ujawniony dopiero po naciskach mediów, pełen był okrągłych słów i nie świadczył raczej o szacunku dla fanów. Mimo wszystko wydaje się, że premierowy mecz Ligi Narodów naszej reprezentacji warto będzie oglądać z kilku powodów. Interesujące będą wybory personalne Jerzego Brzęczka, dobrane przez niego ustawienie i styl gry. Być może doczekamy się także ciekawych debiutów.

Gdzie oglądać mecz Włochy - Polska?

Relacja NA ŻYWO z pierwszego meczu Polaków w ramach Ligi Narodów będzie dostępna we Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na stadionie w Bolonii. Transmisja spotkania Włochy - Polska rozpocznie się w piątek 7 września o godzinie 20:45. Z kolei transmisja w TVP startuje o 20:35.

Liga Narodów

Liga Narodów to nowe rozgrywki pod szyldem UEFA. Weźmie w nich udział wszystkich 55 europejskich reprezentacji, które zostały podzielone na 4 dywizje. W każdej z nich zespoły będą rywalizować w czterech grupach, składających się z 3 lub 4 drużyn. Ich zwycięzcy w kolejnej edycji zagrają w wyższej dywizji, a ostatnie zespoły spadną do niższej. W przypadku dywizji A zwycięzcy grup zmierzą się w Final Four, który zostanie rozegrany 5-9 czerwca 2019 roku. Końcowa klasyfikacja Ligi Narodów 2018/19 zadecyduje o rozstawieniu w kwalifikacjach Euro 2020.

Uczestnicy Final Four będą mieli zapewnioną grę w jednej z 5 grup, składających się tylko z 5 reprezentacji. Rozgrywki dadzą szanse awansu na Euro 2020 zespołom, które nie wywalczą go w tradycyjnych kwalifikacjach. Cztery najlepsze ekipy każdej dywizji, którym nie powiodło się w eliminacjach, zagrają w rundzie play-off. Oznacza to, że na turnieju na pewno wystąpi jedna z 15 najsłabszych drużyn rankingu UEFA z dywizji D. Polska zagra w grupie 3 dywizji A. Jej rywalami będą reprezentacje Portugalii i Włoch.

Czytaj także:

Biało-czerwoni wracają po mundialowym blamażu. Nowe rozgrywki, nowy trener, nowy rozdział w reprezentacji