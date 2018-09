Takiego gola jeszcze nie widzieliście. Popis Zlatana i trafienie nr 500 w karierze

Po kontuzji odniesionej jeszcze w barwach Manchesteru United, wielu kibiców wieszczyło koniec kariery tego piłkarza. Zlatan Ibrahimowić przeniósł się co prawda na piłkarską emeryturę do USA i ligi MLS, ale niektóre z jego występów pokazują, że nie zamierza jeszcze wieszać butów na kołku. Jego bramka numer 500. mogła zaimponować nie tylko statystykom. Była jednocześnie trafieniem przepięknej urody. Słynący z ekwilibrystycznych strzałów zawodnik i tym razem zrobił coś, co większości piłkarzy nawet nie przyszłoby do głowy. Uderzał z półobrotu, ale spodnią częścią stopy. To po prostu trzeba zobaczyć.

Gol Ibrahimowicia był tylko trafieniem na osłodę porażki. Jego LA Galaxy uległo FC Toronto wynikiem 3:5. Prawdopodobnie mam więcej bramek, niż reszta facetów na boisku zagrała w sumie meczów. Nie wiem ilu piłkarzy zdobyło 500 bramek w karierze, ale ja jestem jednym z nich - stwierdził po meczu zawodnik, który z buńczucznych wypowiedzi uczynił drugi ze swoich znaków firmowych. Gdzie Ibrahimowić zdobywał swoje 500 bramek? W PSG (156 goli), Inter Mediolan (66), AC Milan (56), Ajax (48), Manchester United (29), Juventus (26), Barcelona (22) i Malmoe (18). Ibrahimović zdobył także 62 gole dla reprezentacji Szwecji.

