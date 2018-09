Przełamał dominację Ronaldo i Messiego. Luka Modrić Piłkarzem Roku FIFA

Przez ostatnie dziesięć lat tytuły Piłkarzy Roku FIFA zdobywali wyłącznie Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Argentyńczyk z Portugalczykiem zdominowali wszystkie tego typu plebiscyty i rywalizowali właściwie tylko ze sobą. Ostatnim nagrodzonym przez FIFA piłkarzem spoza tej dwójki był Brazylijczyk Kaka. Luka Modrić z Chorwacji jest więc nie tylko najlepszym zawodnikiem roku według FIFA, ale też tym, który przełamał dominację dwóch najlepszych piłkarzy XXI wieku.

Modrić nagrodę otrzymał zarówno za występy w Realu Madryt (wywalczony trzeci z rzędu Puchar Europy), jak i grę w reprezentacji Chorwacji (srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Rosji). Przez dziennikarzy piłkarskich nazywany jest „motorem napędowym” obu tych drużyn. Być może nie strzela tylu goli co Ronaldo i Messi, ale ma równie duży wpływ na grę. Mądrymi podaniami otwiera drogę do bramki kolegom, licznymi odbiorami pomaga obrońcom w zabezpieczeniu własnej bramki. A kiedy już strzela, to są to gole przepięknej urody, zwykle z dużej odległości.

Piłkarką sezonu została Brazylijka Marta z Orlando Pride. Trenerem sezonu został Didier Deschamps, prowadzący reprezentację Francji. Jedenastka sezonu kształtuje się następująco: Jedenastka sezonu 2017/18: David De Gea (Manchester United) – Dani Alves (Paris Saint-Germain), Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo (wszyscy Real Madryt) – N’Golo Kante (Chelsea), Luka Modrić (Real Madryt) – Eden Hazard (Chelsea), Leo Messi (Barcelona), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) – Cristiano Ronaldo (Real Madryt)

Czytaj także:

Mundial jeszcze trwa, a Boniek już wskazuje gracza turnieju. Zgodzicie się?