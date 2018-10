Obraz upadku polskiej piłki? Ekstraklasa spada za ligę Szwecji i Norwegii. Kazachstan tuż, tuż

Dziennikarz sportowy Rafał Stec zwrócił uwagę na niezbyt przyjemną dla polskich kibiców ciekawostkę statystyczną. W oficjalnym rankingu UEFA, obliczającym siłę danych lig piłkarskich, polska Lotto Ekstraklasa spadła właśnie na 24. miejsce. To efekt rozegranych w czwartek 4 października meczów Ligi Europejskiej. Swoje spotkania w tych rozgrywkach wygrały szwedzkie Malmoe FF i norweski Sarpsborg 08 FF, dając tym samym krajowym ligom cenne punkty do rankingu. Co istotne, stało się to pod nieobecność polskich zespołów (żaden nie zakwalifikował się do tegorocznych edycji Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej).

Polska piłka jest więc obecnie notowana niżej niż szwedzka, norweska czy białoruska. Jeśli utrzymany zostanie trend spadkowy, kolejne na naszej drodze w dół są ligi z Izraela i Kazachstanu czy Azerbejdżanu. Ligowy ranking UEFA to oczywiście nie tylko kwestia prestiżu. Im niżej nasza Ekstraklasa plasuje się w tym zestawieniu, tym dłuższą drogę będą miały polskie zespoły w kolejnych eliminacjach do europejskich pucharów. Już teraz polskie kluby, które chcą grać w Lidze Mistrzów czy Lidze Europy muszą zaczynać sezon w lipcu od wstępnych etapów, w których walczą półamatorskie czasem drużyny.