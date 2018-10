Dlaczego Lewandowski nie ma szans na Złotą Piłkę? Jest odpowiedź

W poniedziałek 8 października magazyn „France Football” opublikował listę trzydziestu zawodników nominowanych do Złotej Piłki – najbardziej prestiżowej nagrody indywidualnej dla piłkarzy. Niestety, w gronie tym nie znalazło się miejsce dla żadnego Polaka. Polscy dziennikarze postanowili więc zapytać, co z Robertem Lewandowskim, który jeszcze przed rokiem zajął 9. miejsce w tej prestiżowej klasyfikacji. Odpowiedzi udzielił sam szef redakcji Arnaud Tulipier.

– Mogę mówić tylko w swoim imieniu, bo ciężko mi się wypowiadać za wszystkich głosujących, ale ja też nie umieściłem Lewandowskiego na swojej liście i chętnie wytłumaczę dlaczego tak zrobiłem – mówił w rozmowie z polskimi dziennikarzami Tulipier. – Zniknął zupełnie po 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie do bramki rywala nie trafił ani razu. Co do mistrzostw świata – pamiętacie chyba najlepiej, jak one dla was wyglądały. To zatem logiczne, że w 30 najlepszych piłkarzy globu może go nie być – tłumaczył. – Przyznam jednak, że jego temat był poruszany i debatowaliśmy nad nim. Zresztą tak jak nad kandydaturami kilku innych graczy – dodał. Wyniki plebiscytu poznamy 3 grudnia.

Pełna lista nominowanych do Złotej Piłki 2018

Edinson Cavani – Paris Saint-Germain/Urugwaj Karim Benzema – Real Madryt/Francja Gareth Bale – Real Madryt/Walia Alisson Becker – Liverpool FC/AS Roma/Brazylia Sergio Agüero – Manchester City/Argentyna Thibaut Courtois – Real Madryt/Chelsea FC/Belgia Cristiano Ronaldo – Juventus FC/Real Madryt/Portugalia Kevin De Bruyne – Manchester City/Belgia Roberto Firmino – Liverpool FC/Brazylia Diego Godín – Atlético Madryt/Urugwaj Antoine Griezmann – Atlético Madryt/Francja Eden Hazard – Chelsea FC/Belgia Isco – Real Madryt/Hiszpania Harry Kane – Tottenham Hotspur/Anglia N'Golo Kanté – Chelsea FC/Francja Hugo Lloris – Tottenham Hotspur/Francja Mario Mandzukić – Juventus/Chorwacja Sadio Mane – Liverpool/Senegal Marcelo – Real Madryt/Brazylia Kylian Mbappe – Paris Saint-Germain/Francja Leo Messi – Barcelona/Argentyna Luka Modrić – Real Madryt/Chorwacja Neymar – Paris Saint-Germain/Brazylia Jan Oblak – Atletico Madryt/Słowenia Paul Pogba – Manchester United/Francja Ivan Rakitić – Barcelona/Chorwacja Sergio Ramos – Real Madryt/Hiszpania Mohamed Salah – Liverpool/Egipt Luis Suarez – Barcelona/Urugwaj Raphael Varane – Real Madryt/Francja

