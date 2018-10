Słynny napastnik Thierry Henry będzie trenował Kamila Glika

Thierry Henry nowym trenerem AS Monaco. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2021 roku. 41-latek poprowadzi zespół, w barwach którego występuje Kamil Glik. Były reprezentant Francji na stanowisku szkoleniowca zastąpił Leonardo Jardima. Dla Henry’ego będzie to pierwsza praca w roli głównego szkoleniowca. Wcześniej był asystentem trenera w reprezentacji Belgii. Henry zadebiutuje w roli trenera 20 października w spotkaniu 10. kolejki Ligue 1 z RC Strasbourg.

Przed Francuzem trudne zadanie. AS Monaco jest obecnie prawie na dnie tabeli. Zajmuje osiemnaste miejsce i ma tyle samo punktów, co przedostatnie Nantes. Ostatnie Guingamp ma dorobek 5 punktów. W dziewięciu meczach dotychczasowego sezonu Ligue 1 zespół Kamila Glika wygrał jedno spotkanie, trzy zremisował i aż pięć przegrał. Zdobył przy tym 8 bramek i stracił aż 16. Henry będzie musiał więc zacząć od poprawienia gry swojego zespołu w defensywie.

