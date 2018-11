Dziś mecz Juventus – Manchester United. Szczęsny i Ronaldo zapewnią sobie awans?

Kiedy Juventus Turyn podejmuje u siebie Manchester United, zawsze jest to wielkie piłkarskie święto. Nawet w kryzysie, czy „okresie przejściowym”, drużyna z Anglii przyciąga przed ekrany telewizorów miliony kibiców z całego świata. W ostatnim czasie gracze prowadzeni przez Jose Mourinho odbudowują zresztą swoją pewność siebie, a znajdujący się w świetnej formie strzeleckiej Anthony Martial prowadzi ich do kolejnych zwycięstw.

Juventus tymczasem, od kilku lat niepodzielnie panujący we Włoszech, stara się umocnić swoją pozycję na arenie europejskiej. Obsesyjne wręcz pragnienie wygrania Ligi Mistrzów, a osiągnięcia tego celu był bliski w 2015 i 2017 roku, kiedy przegrywał w finałach z Barceloną i Realem Madryt. Ściągnięcie do klubu Cristiano Ronaldo ma umożliwić podopiecznym Massimiliano Allegriego wykonanie finalnego kroku. Po pierwszych trzech meczach „Stara Dama” ma komplet punktów. Wygrana lub remis z Manchesterem United zapewni Włochom awans do fazy pucharowej.

Gdzie oglądać mecz?

Mecz Juventus Turyn - Manchester United będzie transmitowany na antenie TVP1 w środę 7 listopada o godzinie 21:00. Studio przedmeczowe rozpocznie się o 20:55. Spotkanie zobaczyć można także w TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Przedmeczowe studio w TVP Sport wystartuje o 19:15.

