Duża wpadka podczas losowania Pucharu Polski. W koszyku... zabrakło kulki

Losowanie par 1/8 finału Pucharu Polski przeprowadzał w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki. Wylosował już 15 zespołów, ale zauważył, że w koszyku brakuje jednej kulki. Wtedy poinformował, że procedura zostanie powtórzona.

Jak podaje „Przegląd Sportowy”, początkowo uznano, że brakujący zespół (była nim Miedź Legnica) zostanie sparowany z ostatnią drużyną, która została w koszyku (Śląsk Wrocław). Ostatecznie zapadła decyzja o ponownym losowaniu.

„Jedna z kul otworzyła się podczas losowania i została wyrzucona z koszyka. Po wszystkim zdecydowaliśmy, że powtórzymy całe losowanie. Przepraszamy za zamieszanie” – powiedział Sawicki.

„Do zamieszania związanego z losowaniem odniósł się na Twitterze Zbigniew Boniek. To był duży wiel(błąd). Cokolwiek nie powiecie macie rację. Biorę to na siebie i jeszcze raz mówię przepraszam. Przepraszam drużyny i kibiców za zamieszanie,ale to była jedyna słuszna decyzja aby powtórzyć losowanie. Kto chce teraz może na nas jechać 3...2...1...start” – napisał prezes PZPN.

Pary 1/8 finału Pucharu Polski po drugim losowaniu:

Wigry Suwałki - Raków Częstochowa

Puszcza Niepołomice - Wisła Płock

Chrobry Głogów - Legia Warszawa

Wisła Sandomierz - Odra Opole

Śląsk Wrocław - Miedź Legnica

Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok

Rozwój Katowice - Górnik Zabrze

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk

