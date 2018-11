Biało-Czerwoni grają dziś z Czechami. Skrzydłowi postraszą rywali?

Czwartkowy wieczór na stadionie w Gdańsku będzie okazją do odniesienia pierwszego zwycięstwa pod wodzą Jerzego Brzęczka. Biało-Czerwoni zmierzą się z Czechami, a mecz z południowym sąsiadem będzie ich przedostatnim starciem w tym roku. To dobra szansa na powrót do sprawdzonego ustawienia i godnego pożegnania z kibicami. Początek spotkania o godz. 18:00. Relacja NA ŻYWO na Wprost.pl.

Kibice Biało-Czerwonych nie mają ostatnio powodów do radości. Blamaż na mundialu może i odszedłby szybko w zapomnienie, gdyby Polacy odnosili jesienią okazałe zwycięstwa. Tak się jednak nie stało, a porażki z Włochami i Portugalią poddały w zwątpienie sensowność testowanych przez Jerzego Brzęczka rozwiązań. Selekcjoner odszedł na pewien czas od gry skrzydłowymi, co nie przyniosło jednak zamierzonego efektu. Podczas konferencji prasowej przed czwartkowym starciem z Czechami zapowiedział, że kadrowicze zagrają ustawieniem, które procentowało przez ostatnie lata. Kto wybiegnie na murawę? Czas na eksperymenty się skończył, a Brzęczek prawdopodobnie desygnuje do gry najmocniejsze ustawienie. Niewykluczone, że w podstawowej jedenastce znajdzie się Kamil Grosicki, który wraca do formy dzięki regularnym występom w angielskim Hull. Na drugim skrzydle zapewne zobaczymy Błaszczykowskiego, który chociaż nie gra w klubie, to wciąż cieszy się dużym zaufaniem trenera. W ostatnich dniach dużo mówiło się o problemach zdrowotnych Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry zmagał się z urazem kolana, ale z zapewnień sztabu szkoleniowego wynika, że już uporał się kontuzją. W bramce zobaczymy z kolei Łukasza Skorupskiego. Pod znakiem zapytania stoją występy Artura Jędrzejczyka i Damiana Szymańskiego, którzy jeszcze w środę trenowali indywidualnie. O której początek meczu Polska – Czechy? Mecz Polska – Czechy rozpocznie się o godz. 18:00 w czwartek 15 listopada. Spotkanie towarzyskie odbędzie się w Gdańsku, na obiekcie Stadion Energa Gdańsk. Gdzie oglądać mecz Polska – Czechy? Transmisja z meczu Polska – Czechy będzie dostępna w telewizji na kanałach TVP Sport oraz Polsat Sport. Darmowa transmisja w internecie dostępna będzie na sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej. Po uiszczeniu opłaty mecz można zobaczyć także w IPLA TV. Czytaj także:

