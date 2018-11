Piłkarze U-21 poznali rywali na EURO 2019. Komentarz Bońka? „Easy”

Polska trafiła do grupy A Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Jej rywalami będą reprezentacje Włoch, Hiszpanii i Belgii. Losowanie odbyło się w piątek 23 listopada po godzinie 18:00. Do turnieju rozgrywanego we Włoszech i San Marino Polska trafiła dzięki wygranej z Portugalią w barażowym dwumeczu (porażka 1:0 i wygrana 1:3 w rewanżu w Portugalii).

„Biało-czerwoni” swój pierwszy mecz na tym turnieju zagrają z Belgią 16 czerwca. Później czeka ich spotkanie z gospodarzami - Włochami 19 czerwca. Na koniec młodzieżowym reprezentantom naszego kraju przyjdzie się zmierzyć z Hiszpanią 22 czerwca. Wynik losowania skomentował już na Twitterze szef PZPN Zbigniew Boniek. Napisał tylko jedno słowo: „easy”, czyli „łatwy” po angielsku.

Zasady tego turnieju są takie same, jak w przypadku rozgrywanych w 2017 roku MME w Polsce. Do półfinałów awansują zwycięzcy z trzech grup oraz najlepsza z drużyn, które zajmą trzecie miejsce. Wszyscy półfinaliści otrzymają też automatyczny wstęp do turnieju rozgrywanego podczas następnych igrzysk olimpijskich.

Podział na grupy:

Grupa A:

Włochy



Hiszpana



Polska



Belgia



Grupa B:

Niemcy



Dania



Serbia



Austria



Grupa C: