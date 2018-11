Juergen Klopp ostro o sędziowaniu Szymona Marciniaka. „Nie był przygotowany”

Juergen Klopp po przegranym meczu z Paris Saint-Germain miał sporo zastrzeżeń do decyzji Szymona Marciniaka. – Mieliśmy sześć, siedem, osiem żółtych kartek i byliśmy blisko czerwonej. Za jedno lub dwa zachowania zawodnicy zostali słusznie ukarani. Co do pozostałych sytuacji, to niewiarygodne – mówił trener.

Kontrowersje wzbudziła m.in. sytuacja z 24. minuty, kiedy Marco Verratti ostro sfaulował Joe Gomeza. Niektórzy twierdzą, że gracz gospodarzy powinien dostać czerwoną kartkę. Podobnego zdania jest niemiecki trener. – Widziałem to bardzo dobrze. To nie powinien być kartonik tego samego koloru, co pozostałe pięćset, które dostaliśmy tego wieczoru. Sędzia musi być przygotowany do spotkania. On nie wyglądał na takiego –dodał.

Polski arbiter w 45. minucie, po konsultacji z sędzią bramkowym Pawłem Raczkowskim podyktował rzut karny dla Liverpoolu. Klopp odniósł się także do tej sytuacji. – Dostaliśmy „jedenastkę”, chociaż sędzia początkowo nie chciał jej podyktować. Nie wiem, jak to możliwe – mówił szkoleniowiec i dodał, że dla niego od początku sytuacja była jasna, jeśli chodzi o podyktowanie rzutu karnego.

