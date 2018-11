Nadali dziecku imiona... Griezmann Mbappe. Sprawą zajmie się sąd

Para z Brive-la-Gaillarde we Francji chciała uhonorować dwóch reprezentantów „Trójkolorowych”, którzy przyczynili się do do drugiego w historii tytułu mistrza świata zdobytego przez francuską ekipę. Kylian Mbappe oraz Antoine Griezmann to gwiazdy futbolu, ale chyba nikt do tej pory nie wpadł na pomysł, by uczynić z nich inspirację do nadania imienia dziecku.

Francuska para postanowiła, że potomek będzie nosił imiona… Griezmann Mbappe. Z tych planów może jednak nic nie wyjść, ponieważ na razie regionalne władze sprzeciwiły się decyzji rodziców. Jak podaje espn.com, francuskie prawo jasno określa, że nie można nadawać dziecku imion, które mogłyby zostać uznane za kłopotliwe, dwuznaczne lub szkodliwe dla interesów dziecka w przyszłości. Sąd rodzinny ma prawo zakazać nadania imienia wybranego przez rodziców.

W tym przypadku spór także musi rozstrzygnąć się przed wymiarem sprawiedliwości. Na razie syn francuskiej pary nazywa się Griezmann Mbappe i takie imiona ma w akcie urodzenia. Jeśli jednak sąd negatywnie oceni pomysł rodziców, imiona będą musiały zostać zmienione.