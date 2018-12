Łukasz Fabiański znowu obronił rzut karny! Zobacz interwencję Polaka

West Ham United podejmował Cardiff w 15. kolejce Premier League. Gospodarze wygrali to spotkanie 3:1, a jednym z bohaterów zwycięskiej ekipy został Łukasz Fabiański. W 35. minucie meczu Marko Arnautović sfaulował Juniora Hoiletta, a sędzia podyktował rzut karny. Do wykonania jedenastki podszedł Joe Ralls, który uderzył w swój lewy róg. Strzał był dość mocny, ale polski bramkarz świetnie wyczuł intencje rywala i zaliczył świetną interwencję. Udało mu się pewnie złapać piłkę w ręce. Zobaczcie, jak to wyglądało.

Specjalista od rzutów karnych

Fabiański w starciu z Cardiff musiał wyciągać futbolówkę z siatki w ostatnich minutach spotkania. Kiedy piłkarze „Młotów” pewnie prowadzili 3:0, honorowe trafienie dla gości zapisał na swoim koncie Josh Murphy. Bramkowa akcja była jednak kontrowersyjna. Fabiański twierdził bowiem, że był faulowany w tej sytuacji, ale sędzia nie przerwał gry.

Reprezentant Polski obronił rzut karny trzeci raz z rzędu i ogólnie piąty w trakcie całego sezonu Premier League.