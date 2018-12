UEFA wybiera Drużynę Roku 2018. Można głosować na Lewandowskiego

Zawodników do Drużyny Roku 2018 będą wybierać sami kibice. UEFA przedstawiła jedynie listę 50 nazwisk, do których ograniczy się wybór. Wśród nich znalazł się także Robert Lewandowski, choć trzeba przyznać, że w tym roku konkurencję ma wyjątkowo silną. Być może jednak fani wybiorą właśnie Polaka? Wyniki plebiscytu poznamy 11 stycznia 2019 roku. Poprzednio do najlepszej jedenastki UEFA załapali się: Gianluigi Buffon – Dani Alves, Sergio Ramos, Giorgio Chiellini, Marcelo – Eden Hazard, Luka Modrić, Toni Kroos, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.

Głosować może każdy. Wystarczy skierować się pod ten adres i zarejestrować swoje konto na stronie UEFA.

Piłkarze nominowani do Drużyny Roku UEFA 2018:

Bramkarze:

Alisson



Hugo Lloris



Keylor Navas



Jan Oblak



Marc-Andre ter Stegen



Obrońcy:

Jordi Alba



Giorgio Chiellini



Jose Gimenez



Diego Godin



Lucas Hernandez



Joshua Kimmich



Kalidou Koulibaly



Kostas Manolas



Marcelo



Gerard Pique



Sergio Ramos



John Stones



Samuel Umtiti



Virgil van Dijk



Raphael Varane



Pomocnicy:

Casemiro



Kevin de Bruyne



Eden Hazard



Isco



N'Golo Kante



Toni Kroos



James Milner



Luka Modrić



Saul Niguez



Dmitri Payet



Miralem Pjanić



Paul Pogba



Ivan Rakitić



David Silva



Florian Thauvin



Napastnicy: