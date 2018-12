Kontrowersyjne zachowanie Ronaldo po strzeleniu gola. Chciał sprowokować rywala

Chodzi o sytuację z 70. minuty, do której doszło w czasie meczu Torino – Juventus. Sędzia podyktował rzut karny dla „Starej Damy”, a piłkę na jedenastym metrze ustawił Cristiano Ronaldo. Portugalczyk uderzył bardzo mocno w swój prawy róg bramki, ale Salvador Ichazo dobrze wyczuł intencje rywala. Strzał był jednak na tyle silny, że futbolówka znalazła się w siatce. Co działo się potem? Ronaldo z uśmiechem na twarzy ruszył w stronę golkipera gospodarzy i prowokacyjnie trącił go klatką piersiową. Za swoje zachowanie dostał żółtą kartkę. Ten moment można znaleźć na nagraniach w mediach społecznościowych.

Stawką sobotniego spotkania były nie tylko trzy punkty w Serie A, ale również triumf w derbowym starciu. Po co jednak Ronaldo chciał jeszcze podgrzewać atmosferę? Do zdarzenia na swoim Instagramie niespodziewanie odniósł się Mario Balotelli, który nie raz dawał się we znaki, za sprawą swoich boiskowych wybryków. „Gdybym ja to zrobił, to ciao!” – stwierdził w podpisie dołączonym do nagrania pokazującego zachowanie Portugalczyka.

Ostatecznie gol Ronaldo okazał się dla Juventusu na wagę zwycięstwa. „Stara Dama” wygrała 1:0 i umocniła się na pozycji lidera Serie A.

