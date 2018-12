Kuba Błaszczykowski odchodzi z Wolfsburga. Wróci do Polski?

Niemcy potwierdzają: Kuba Błaszczykowski odchodzi z Wolfsburga. Choć kontrakt reprezentanta Polski z „Wilkami” obowiązuje do końca czerwca 2019 roku, pomocnik dostał – zdaniem „Kickera” – zielone światło na odejście już w styczniu. Najbardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym Błaszczykowski zamienia niemiecką Bundesligę na polską Lotto Ekstraklasę i wraca do Wisły Kraków, w której grał przed laty. Portal Interia.pl podał nawet, że Kuba spotkał się już z nowymi właścicielami „Białej Gwiazdy”.

– Jeżeli to prawda, to byłaby to rewelacja! Kuba grałby regularnie, byłby do dyspozycji selekcjonera, a poza tym jest związany z klubem, więc byłby to dla niego optymalny wybór. Kibice w Polsce na pewno ucieszyliby się z tego powrotu, bo dla takich piłkarzy przychodzą na stadiony – powiedział w rozmowie z x-news Kamil Kosowski, były piłkarz Wisły Kraków, ekspert nc+.