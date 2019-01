Mączyński odchodzi z Legii, skonfliktowany z trenerem. „Nie był godzien podania ręki”

W środę 16 stycznia Krzysztof Mączyński rozwiązał kontrakt z Legią Warszawa. 31-letni zawodnik w tym sezonie nie miał szans na występy w pierwszej drużynie, zwłaszcza od kiedy we wrześniu portugalski trener Ricardo Sa Pinto przesunął go do trzecioligowego zespołu rezerw. Jak przyznaje sam piłkarz, od tamtego momentu wiedział, że nie ma dla niego powrotu do pierwszego zespołu. Nie za rządów tego trenera.

W wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego” były już zawodnik Legii stwierdził, że Portugalczyk „nie jest godzien podania ręki”. Mączyński i Sa Pinto mieli ze sobą nie rozmawiać ani razu od zesłania tego piłkarza do rezerw. Grający na pozycji pomocnika 31-krotny reprezentant Polski w barwach Legii rozegrał 46 meczów i zdobył trzy bramki. Wywalczył mistrzostwo i Puchar Polski.

– Nie powiem złego słowa ani o klubie, ani o prezesie Mioduskim, bo wiele mu zawdzięczam. W Legii jest wszystko, czego piłkarz potrzebuje, świetna organizacja, warunki – zaznaczał Mączyński. – Chłopakom z Legii życzę zdobycia mistrzostwa Polski, nie ma w ekstraklasie zespołu, który może im zagrozić – powiedział. Według „Przeglądu Sportowego” najbardziej prawdopodobne jest, że piłkarza zatrudni teraz Śląsk Wrocław.

Czytaj także:

Marketingowcy Legii sprowokowali rapera. „Trochę szkoda tej kurtki dla ciebie...”