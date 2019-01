Niesamowity Piątek już strzela! Pierwszy i drugi gol Polaka w AC Milan

We wtorek 29 grudnia na San Siro w Mediolanie odbywa się ćwierćfinałowy mecz Coppa Italia (Puchar Włoch). Mierzą się w nim dwie drużyny, które w swoich składach mają reprezentantów Polski. W Napoli grają Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. W Milanie od niedawna Krzysztof Piątek, rewelacja tego sezonu włoskiej Serie A. Wszyscy Polacy występują w tym meczu od pierwszych minut.

Od pierwszych minut mecz ten ułożył się znacznie lepiej dla Krzysztofa Piątka. Pierwszego gola w tym spotkaniu i w nowym zespole strzelił już w 11. minucie po podaniu Diego Laxalta. Drugie trafienie dołożył chwilę później, bo w 27. minucie. Tym razem Polakowi podawał Lucas Paqueta.

Piątek w Milanie

Klub prowadzony przez Gennaro Gattuso musiał najpierw przeprowadzić pewne roszady kadrowe, by pozyskanie napastnika stało się realne. Po tym, jak Gonzalo Higuain przeszedł z Milanu do Chelsea (wcześniej z londyńskiego klubu do Atletico Madryt powędrował Alvaro Morata), szanse Piątka na transfer do Milanu wzrosły, a w środę 23 stycznia ogłoszono ostateczną decyzję w tej sprawie.

Reprezentant Polski, który w ostatnim sezonie reprezentował barwy Genoi, przeszedł do Milanu na zasadzie definitywnego transferu. Poprzedni pracodawca zawodnika zarobił na tej transakcji 35 mln euro. Kontrakt będzie obowiązywał przez pięć lat. Piątek jest jednym z najbardziej bramkostrzelnych zawodników ligi włoskiej. W obecnym sezonie ma na swoim koncie 13 trafień.