W ten weekend Krzysztof Piątek zagra w kolejnym hicie. Mecz można obejrzeć na kilka sposobów

Do starcia Romy z Milanem dojdzie w niedzielę 3 lutego, a rozpoczęcie tego meczu planowane jest dokładnie na godzinę 20:30. Na Stadio Olimpico drużyna Polaka przyjedzie podbudowana po zwycięstwie 2:0 nad Napoli. Oba gole w tamtym meczu zdobył Krzysztof Piątek. Koledzy z nowej drużyny już teraz mówią, że transfer Polaka pomoże im walczyć o czołowe miejsca w tabeli Serie A i awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Gdzie obejrzeć mecz Roma – Milan?

Mecz AS Roma - AC Milan będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 1. Widzowie, którzy nie mają dostępu do tego kanału, będą mogli obejrzeć mecz w internecie. Po opłaceniu abonamentu spotkanie będzie do obejrzenia na portalach IPLA.tv, Player.pl i WP Pilot.

Obecnie drużyna z Mediolanu zajmuje 4. miejsce w lidze włoskiej i posiada 35 punktów. Roma zajmuje piątą pozycję, ze stratą zaledwie punktu do Milanu. Obie drużyny rozegrały po 21 meczów. Co ciekawe, faworytem bukmacherów w tym starciu jest Roma.

Czytaj także:

Krzysztof Piątek zwiedza Mediolan z dziewczyną. Media zainteresowały się partnerką piłkarza