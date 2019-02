Kto by grał w piłkę, kiedy są gry komputerowe? Reprezentant Anglii ma pomysł na odwrócenie trendu

„Producenci gier komputerowych go nienawidzą. Odkrył jeden prosty trik na odciągnięcie dzieci od monitorów” – tak mogłaby brzmieć reklama popisowych zagrań Jessego Lingarda, po których następują jego wymyślne celebracje. Sam zawodnik w rozmowie z Manchester Evening News przyznał, tańczy po strzelonych bramkach, bo po prostu cieszy się zdobytym golem. Dodaje jednak, że jeśli ktoś chce, może znaleźć głębsze przesłanie w jego zachowaniu.

– Wiemy, że młodzi kibice nas oglądają. To nowe pokolenie. Być może uda mi się zainspirować jedną czy dwie osoby do wyjścia z domu i grania w piłkę, do tańca. Ruch jest zdrowy – mówił Lingard. – Większość dzieciaków w dzisiejszych czasach spędza czas z iPadem czy iPhonem. Rzadko już widać dzieci na ulicy bawiące się piłką. Trzeba próbować je jakoś inspirować i nauczyć radości ze sportu – dodawał. Poniżej zebraliśmy kilka owych „inspiracji”. Na podziw zasługuje zwłaszcza moonwalk, który piłkarz wykonał w butach z korkami na trawiastym podłożu.

I odwrotna sytuacja: Lingard odtwarza gola, którego fan strzelił, sterując jego postacią w grze



Popularne "cieszynki" najlepszych piłkarzy wiernie odwzorowuje gra komputerowa FIFA



Sam Lingard też tańczył ze swoimi fanami



I kolejny taniec zainspirowanych fanek



Młody fan piłki poszedł w ślady zawodnika United



Gol dla Anglii i taniec, który kopiowali później angielscy fani



I jeszcze jeden pokaz



W swoich celebracjach Lingard nawiązał też do kinowego hitu Marvela - "Czarna Pantera"



Tu tańczy już prawie cała drużyna



Lingard i Pogba w meczu z Feyenoordem



Taniec tańcem, ale jaka bramka!



Jeden z pierwszych i najbardziej kultowych tańców Lingarda



2-0 po 20 minutach w meczu z Arsenalem. To trzeba uczcić



Moonwalk na stadionie Arsenalu