Wróciła Liga Mistrzów. Dziś m.in. Roma vs Porto. Casillas zatrzyma Dzeko i spółkę?

AS Roma w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów doszła aż do półfinału, który przegrała dopiero z fantastycznym wówczas Liverpoolem. Odpadała w świetnym stylu, po dwumeczu, którego łączny wynik wynosił aż 7:6. Serca kibiców zawodnicy z Rzymu podbili jednak jeszcze wcześniej, w ćwierćfinałowym starciu z FC Barceloną. Piłkarze z Włoch dokonali czegoś, co większości ekspertów piłkarskich wydawało się nie do pomyślenia. Odrobili straty z pierwszego meczu (przegranego 4:1) i wynikiem 0:3 w rewanżu zapewnili sobie awans do półfinału. Czy w tym roku dostarczą nam równie wielkich emocji?

FC Porto z szansą na przełamanie

Na drodze rzymian stanie jednak spragniona sukcesu ekipa Porto. W ostatnich dwóch edycjach Portugalczycy odpadali na tym samym etapie, zawsze jednak z silnymi przeciwnikami. W 2017 roku eliminował ich Juventus – późniejszy finalista. W 2018 był to Liverpool – także finalista, który w tamtym sezonie odprawił zresztą także Romę. W obecnym sezonie Porto przewodzi w portugalskiej ekstraklasie, choć walka jest tam zacięta: Benfica i Braga do lidera tracą tylko jeden i dwa punkty. W swojej lidze Roma radzi sobie znacznie gorzej. Jest dopiero na szóstym miejscu i do pierwszego Juventusu traci aż 25 punktów.

Szykuje się strzelanina?

Drużynę Romy napędzają w tym sezonie Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy i Aleksandar Kolarov, którzy łącznie zdobyli 15 bramek w różnych rozgrywkach. Na ich drodze staną jednak byłe gwiazdy Realu Madryt: Iker Casillas i Pepe, wspomagane przez jeszcze bardziej bramkostrzelne trio. Moussa Marega, Yacine Brahimi i Tiquinho w tym sezonie zdobyli razem 28 goli.

Gdzie można obejrzeć mecz AS Romy z FC Porto?

AS Roma zmierzy się z FC Porto we wtorek 12 lutego o godzinie 21:00. Spotkanie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium oraz w serwisie IPLA. Początek studia przedmeczowego o godz. 20:50.