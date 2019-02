Głodny Ajax kontra syty Real? W tym meczu spodziewajcie się niespodziewanego

Po jednej stronie Luka Modrić, Sergio Ramos, Gareth Bale i wracający do wielkiej formy Karim Benzema. Po drugiej: Dusan Tadić, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech i Kasper Dolberg. Pozornie nie ma żadnego połączenia pomiędzy tymi piłkarzami, to dwa różne światy. Przeciętny kibic ze składu Ajaksu skojarzy może Klaasa-Jana Huntelaara, który najlepsze lata ma już za sobą.

Dlaczego więc pozwalamy sobie twierdzić, że Real nie przyjedzie do Amsterdamu, by spokojnie pospacerować po murawie stadionu ArenA? By odpowiedzieć na to pytanie, wcale nie potrzebujemy piłkarskich truizmów o tym, że w 1/8 Ligi Mistrzów nie ma już słabych drużyn, czy że piękno piłki pozwala wierzyć w zwycięstwo słabeuszy. Zwyczajnie wierzymy, że w Holandii wykluwa się drużyna, która w najbliższych latach będzie postrachem największych.

Popis możliwości

Pięknym przykładem na poparcie tej tezy był mecz ostatniej kolejki fazy grupowej pomiędzy Ajaksem Amsterdam i Bayernem Monachium. Niemiecki zespół, który pęka w szwach od gwiazd, wyglądał na porażony prędkością rozgrywania piłki przez młodzież z holenderskiego zespołu. Od 0:1 Ajax przeszedł do 2:1, w świetnym stylu atakując na bramkę Bawarczyków niemal przez cały mecz.

Oczywiście tej drużynie brakuje jeszcze wyrachowania, czy ładniej to ujmując – piłkarskiej mądrości. W końcu nawet ogłuszony Bayern, dzięki indywidualnej klasie swoich piłkarzy, był w stanie w kilka minut odrobić straty i wyjść na prowadzenie 2:3. O tym, że woli walki Ajaksu nie wolno jednak Realowi lekceważyć, przypomina końcowy wynik tamtego starcia. Gospodarze strzelili na 3:3 w piątej minucie doliczonego czasu gry.

Jak wicelider z wiceliderem?

Nie wolno zapomnieć, że Real to zawsze Real i jakbyśmy się nie nachwalili przeciwników, to głównie od Królewskich zależeć będzie przebieg tego meczu. Jeśli narzucą swój styl gry, to nawet zapał Ajaksu może na niewiele się zdać. Zwłaszcza, że zespół z Madrytu jest ostatnio w imponującej formie. 6 lutego zremisował z Barceloną 1:1, by 9 lutego ograć Atletico Madryt aż 3:1. W tabeli La Liga zajmuje obecnie drugie miejsce, ze stratą 6 punktów do lidera. W podobnej sytuacji jest Ajax, z tym że trudno porównywać Eredivisie do ligi hiszpańskiej.

Gdzie można obejrzeć mecz Ajax Amsterdam – Real Madryt?

Ajax Amsterdam zmierzy się z Realem Madryt w środę 13 lutego o godzinie 21:00. Spotkanie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w serwisie IPLA. Początek studia przedmeczowego o godz. 20:50.

QUIZ:

Jesteś fanem Ligi Mistrzów? Sprawdź swoją wiedzę!

