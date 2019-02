Bukmacherzy skazują Niemców na pożarcie. Walec z Manchesteru przejedzie się po słabiutkim Schalke?

Czternasta pozycja w ligowej tabeli to dla Schalke oznaka kryzysu. W 22 spotkaniach Bundesligi zespół z Zagłębia Ruhry zdobył w tym sezonie zaledwie 23 punkty, wygrywając sześć spotkań, remisując pięć i przegrywając aż jedenaście. Tymczasem w środowy wieczór Niemcom przyjdzie mierzyć się z liderem tabeli angielskiej Premier League. Manchester City w 27 meczach uzbierał 65 punktów, notując 21 zwycięstw, dwa remisy i cztery porażki. Zespół Pepa Guardioli zdobył przy tym 74 gole i stracił 20. Schalke w tym sezonie strzeliła tylko 25 bramek, tracąc 32.

Bukmacherzy są pewni, że to Manchester City wywiezie z dzisiejszego spotkania zwycięstwo. Niektóre oferty przewidują nawet 11-krotny zwrot za pieniądze postawione na Schalke. Potknięcie Anglików odebrane zostanie jako szok. Wystarczy spojrzeć na formę obu zespołów w ostatnich meczach. City na pięć spotkań wygrało cztery, pokonując przy tym Arsenal 3:1 i Chelsea 6:0. Schalke 04 w tym samym czasie wygrało tylko jedno spotkanie z Fortuną Dusseldorf, notując poza tym dwa remisy i dwie porażki. Zespół Guardioli nie jest jednak nie do ruszenia, co pokazała wpadka z Newcastle (1:2). Niemcy nie powinni więc całkowicie porzucać nadziei przed dzisiejszym meczem. Zwłaszcza, że hymn Ligi Mistrzów z niejednego zespołu wydobywał już niespodziewane pokłady sił i umiejętności. Jeśli Schalke miałoby jeszcze uratować ten sezon, to przecież najlepiej właśnie w tych rozgrywkach, prawda?

Schalke Gelsenkirchen - Manchester City, przewidywane składy:

Schalke 04: Fahrmann – Oczipka, Nastasić, Sane, Caligiuri – Rudy, Bentaleb – Konoplyanka, McKennie, Uth - Burgstaller

Manchester City: Ederson – Zinchenko, Laporte, Otamendi, Walker – D. Silva, Fernandinho, De Bruyne – Sterling, Aguero, B. Silva

Gdzie obejrzeć mecz Schalke 04 – Manchester City?

FC Schalke 04 zmierzy się z Manchesterem City w środę 20 lutego o godzinie 21:00. Spotkanie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz w serwisie IPLA. Początek studia przedmeczowego o godz. 20:50.