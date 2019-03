Jeszcze w marcu w TVP zobaczymy mecz Ekstraklasy. Na pierwszy ogień Wisła – Legia

Mecz Wisła – Legia pokazywany będzie na TVP2 o godzinie 18:00 w niedzielę 31 marca. Portal Legia.com informuje, że kolejne spotkanie mistrza Polski zostanie pokazane już 3 kwietnia. Będzie to mecz z Jagiellonią Białystok. Transmisja z tego starcia będzie dostępna w TVP1 o 20:30.

– To doskonała promocja ligi, która z pewnością przełoży się na wzrost oglądalności rozgrywek i korzyści dla klubów. To także przedsmak zasięgów, które wygenerujemy w następnych dwóch sezonach na bazie umów podpisanych z nc+ i Telewizją Polską – podkreśla Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy S.A.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ekstraklasą SA i obiema stacjami telewizyjnymi, wszystkie 296 meczów w roku będzie transmitowanych na platformie nc+, a jednocześnie TVP pokaże w telewizji otwartej aż 37 meczów – po jednym spotkaniu rozgrywanym w sobotę lub niedzielę w każdej kolejce. Jak informuje spółka, wartość kontraktów z nadawcami, obejmująca licencje i koszty produkcji sygnału telewizyjnego, ma osiągnąć rekordowy poziom blisko 250 mln zł na sezon. Daje to polskiej Lotto Ekstraklasie awans z 11. miejsca na 8. pozycję w Europie pod względem wartości praw mediowych.

Rekord Ekstraklasy

– To najwyższe w historii Ekstraklasy wpływy z tytułu sprzedaży praw mediowych w ujęciu rocznym. W stosunku do obowiązującego dotychczas kontraktu oznacza to wzrost rocznej wartości wpływów z tytułu transmisji krajowych o 60%. W rezultacie w każdym sezonie bezpośrednie wpływy do klubów wzrosną o co najmniej 70 mln zł. Nie mniej ważnym sukcesem jest jeszcze większe otwarcie na kibiców i szeroką publiczność w kolejnych sezonach. Nowa umowa to dowód na to, że siła Ekstraklasy jako ligi i jako produktu masowego dynamicznie rośnie, a przed nami ogromne wyzwanie dotarcia do nowych i tych biernych kibiców, którzy w ostatnich latach nie śledzili rozgrywek z trybun czy przed TV – komentował Karol Klimczak, przewodniczący rady nadzorczej Ekstraklasa SA.

Jacek Kurski: Mamy to!

– Mogę w końcu powiedzieć: mamy to! Obiecywałem, że transmisje z najważniejszych meczów piłkarskich będą obecne na Antenach Telewizji Polskiej, dostępne dla wszystkich widzów. Po zakupie praw do reprezentacji Polski, mistrzostw świata i Europy, po tym jak TVP Sport jest kanałem ogólnodostępnym, przyszedł czas na ostatni element. Jeden mecz w każdej kolejce Ekstraklasy przez dwa sezony to spełnienie marzeń, a także oczekiwań naszych wiernych widzów, którzy na to czekali. Spełniamy obietnice, nie rzucamy słów na wiatr. Nigdy wcześniej Ekstraklasa nie była obecna w takim wymiarze w Telewizji Polskiej. Widzowie TVP będą mogli oglądać mecze na żywo – nie tylko w TVP Sport, lecz także w TVP1 czy w TVP2. Będziemy mieli transmisję w Internecie i na urządzeniach mobilnych, Magazyn Ekstraklasy i pakiet newsowy. To produkt, w który warto zainwestować, pokazywać i promować – podsumował transakcję Jacek Kurski, prezes zarządu Telewizji Polskiej SA.